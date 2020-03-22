修例風波：元朗示威者堵路縱火　警射催淚彈拘多人

【00:30】警方在又新街舉黑旗及橙旗警告，有警員手持投擲式催淚彈。另有人中胡椒噴劑不適，需用清水沖洗。

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昨日（21日）為去年7.21元朗站及附近白衫軍無差別襲擊市民事件發生八個月，港鐵一改做法未有關閉車站。警方則在車站及附近一帶街道布防，至傍晚大批防暴警員手持盾牌及長槍戒備。

至晚上近9時，有示威者在元朗又新街用雜物堵路縱火，警方在元朗合益路放施催淚彈。約20分鐘後，防暴警在元朗又新街截查約20多人，其中包括義務急救員，各人一字排開，逐一檢查身份及隨身物品。據悉，警方其後在又新街及宏發徑拘捕約60人，另已拘捕元朗區議會主席黃偉賢。元朗區議會主席黃偉賢所屬政黨在社交網絡平台證實，並稱黃在處理警民衝突期間被捕，該黨現正了解情況。

大批防暴警於晚上10時許在建業街一帶戒備，期間一度在建業街遊樂場設下封鎖線，並且截查多人。警方其後在又新街要求現場人士返回行人路，期間雙方發生推撞，警員兩度施胡椒噴霧驅散，現場多人「中椒」，其中包括立法會議員許智峯，各人須即場接受義務急救員治理。警方隨後在建業街一帶展開圍捕，多人被撳地制服，雙手綁上索帶帶走。同時在合益路等地方驅趕及拘捕多名示威者。