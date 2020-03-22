運輸署續牌有排等　市民無車用「手停口停」

新冠肺炎下運輸署因應疫情在一月底起暫停服務，各牌照事務處、駕駛考試中心等至2月初才恢復有限度服務，運輸署指已增派人手及要求員工加班處理工作。《東網》接獲多名市民投訴，指其「搵食車」車輛牌照已過期，早於本月初已向運輸署預約續牌，但預約日期竟要等至5月，令車輛沒法使用，癱瘓運輸工作。有從事汽車買賣的人士，更因手續時間過長失去疫情下僅有的生意。運輸署回應指，一個多月內收到15萬份申請，由於工序較多，所需時間因而增加，已增派人手及要求員工加班處理。

車主現時須在行車證、即車輛牌照屆滿前4個月，至屆滿後2年內提出申請續期。若相關車輛在行車證有效期屆滿後仍在道路上使用，並在期滿後才提出續期申請，須繳逾期續牌附加費。市民蔡先生向本報指，其公司從事車輛運輸及租賃，至3月有2輛車的行車證過期，若未能依時續牌便「手停口停」。雖然他成功預約，但竟要到5月才可續牌，狠斥運輸署處事混亂，平日只需數小時完成的申請卻要延長至數十日，查詢熱線更長期無人接聽，嚴重影響市民及業界。

負責地盤文件運輸的陳女士亦稱，平日工作需自行駕駛，但公司車的商用車輛牌照已過期，其私家車牌照則將在5月過期，惟預約續牌時同樣要輪候至5月才可辦理，即使早前已將文件交到運輸署投遞箱，但一直不獲該署通知是否已收到。她指車輛牌照一旦過期，便不可在路面行駛，否則須繳交逾期牌費，對日常工作構成嚴重影響。

另外，從事汽車買賣的黃先生指，汽車完成交易前需要到運輸署進行轉名手續，以往即日便可完成，但早前到運輸署辦理時，竟獲告知需要10日以上才可處理，嚴重影響交易，有客人已因交易時間過長而放棄訂金取消買賣，直言：「市道已經差，有生意仲畀運輸署阻一阻」，促請該署優先辦理緊急個案。

運輸署回覆指，上月10日至本月18日期間，經由投遞箱及郵寄合共收到超過15萬份申請，當中約7成為車輛牌照相關申請。該署承認，由於處理相關申請的工序較多，因此所需時間無可避免地有所增加。牌照事務處會盡量優先處理已到期或即將到期的牌證續領申請。

截至本月18日，該處已完成處理8成半的申請。運輸署又指，已增調人手及安排員工加班處理申請，並會在本月23日起將每日名額提升至4,500個，可預約的日期則由以往的2周延長至10周，另提醒市民遞交牌照申請時應確保已齊備所需文件。