東方日報A1：疫軍壓境把關失魂　醫管局撈亂樣本放錯人

醫院管理局檢疫甩轆，把關失魂，調亂四個新冠肺炎檢測樣本，誤令兩名確診患者獲准回家，沿路恐「播毒」十二小時！該局昨日承認指，醫院化驗室前日負責測試七個來自亞洲國際博覽館檢測中心的樣本，惟昨日凌晨覆檢樣本時，竟發現四名入境人士的樣本可能在化驗過程中被對調，其中一男一女前晚獲放行返回粉嶺住所及北角酒店，另外兩名被錯認「中招」者則被困檢測中心，直至昨日覆檢結果呈陰性才回家。有議員炮轟醫管局錯漏百出，直斥「就如容許社區炸彈周圍傳播病毒！」要求該局詳細交代，盡快堵塞任何播毒漏洞。

醫管局前日起於亞洲國際博覽館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為有上呼吸道感染徵狀的入境人士進行新冠病毒測試及等候化驗結果。惟中心營運一日，局方即大擺烏龍！該局昨日向事件相關人士帶來不便致歉，指瑪麗醫院的化驗室前日負責測試七個來自亞博館檢測中心的樣本，至昨日凌晨覆檢樣本時，發現四名入境人士的樣本覆檢結果，與初步報告不一致。其中兩人前晚獲安排直接返回登記居所的入境人士，其覆檢結果對新冠病毒呈陽性反應，醫管局隨即通報衞生防護中心，急急召回兩人送院接受隔離治療，目前情況穩定。

該局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨日表示，瑪麗醫院前日檢測亞博館的七人樣本期間，有醫護人員發現檢測樣本上的識別號碼被對調，才發現其中四人樣本掉轉，事發後已檢視傳染風險及工作流程，而上述七人樣本亦已重新覆檢。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，上述誤被放行的患者之一為廿四歲男子，居於粉嶺村屋，離開中心當日由其父駕車接回家，本身與家人分層居住，接觸時間約十五分鐘。另一患者則是十八歲女子，入住北角春秧街美達盛景酒店，其家人放下物件後便離開，與家人沒有緊密接觸；認為二人回家過程中沒有密切接觸者，故傳播風險不大。醫管局表示二人在前晚約八時離開中心，在昨早八時獲通知，由救護車送院。

議員陳凱欣炮轟事件完全不可接受，質疑醫管局此番錯誤就如將確診患者放回社區「周街播毒」，「掉轉樣本令真正患者可以自行坐車返屋企，佢哋以為自己冇事後防備心一定降低，返屋企一除口罩就令家人有機會染疫，令住所成為另一個傳播地點」！陳又指遭錯認的兩人被「嚇餐飽」，十分無辜。

陳直言，無法推算醫管局今次調亂樣本事件會令多少人因而染疫，促請該局詳細交代事件因由，堵塞漏洞。另一議員陳沛然相信今次事件屬人為錯誤，認為「人多則生亂」，但愈是緊急及混亂情況下，當局進行疫症檢測就愈要清楚準確，希望烏龍事件不再發生。

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