探射燈：業權分散　市區大廈難申請上網電價

政府與兩間電力公司前年推出上網電價計劃，至今接獲近7000宗申請，當中村屋和獨立屋佔8成。有住宅大廈法團指天台業權分散，而且市區安裝太陽能板的高度仍不得高於1.5米，令天台使用空間大減，削弱業主安裝意欲，有關注團體建議政府進一步簡化和放寬申請規定。

觀塘有大廈業主立案法團指，天台業權一半屬大廈業主共有，一半屬頂層單位業主。如在非公共空間安裝太陽能板，需獲所有天台業權持有人共識，成為私人樓宇參加計劃的阻礙。有業內人士指，市區安裝太陽能板的高度限制為1.5米，而且僅限於天台，若在大廈其他地方如露台或前院便屬違規，亦削弱業主安裝意欲。

環保協進會總幹事邱榮光指，他指曾有屋苑居民希望於天台安裝太陽能板發電，但召開多次居民大會後仍未能就電價、維修、回本期等問題取得統一意見，計劃無奈告吹。他指新界不少魚塘、荒廢土地和農地等日照充足，具備安裝太陽能板的條件。他希望政府繼續放寬規定，例如容許天台以外地方，如花園安裝太陽能板，或簡化行政手續的措施，增加人手加快審批速度，鼓勵市民參與可再生能源發展。

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