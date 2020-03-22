探射燈：搭建物佔逾半天台面積　阻礙逃生

有工程公司聲稱設有滾輪的太陽能車棚，可避過僭建的指控。

上網電價計劃回報可觀，不少村屋業主設法鋪設更多太陽能板賺電價。除了僭建天台，有太陽能棚面積超過天台一半，亦有人違規於花園或車位上蓋鋪設逾1.5米高的太陽能系統。有工程師提醒，僭建物未有經過認可人士的審批，存在一定危險性。

有工程公司經理教路，業主若想「賺盡啲」可安裝太陽能車棚，以底部裝設滾輪的輪動棚放置在天台以外地方，移動的車棚即可避過僭建的疑慮；又可以安裝升降棚，泊車時可升高，如遇上執法人員巡查時可降底至符合標準的1.5米高。

工程師學會前會長黃澤恩坦言，太陽能板相對輕身，即使天台的太陽能棚加上圍封用的支架和玻璃門，不會增加建築物的荷載太多，視乎業主擺放家具的數目和重量，否則對於整幢村屋的結構不會有太大影響。然而，村屋天台屬於走火逃生的出口，不論何種形式的加建和圍封，或搭建覆蓋逾一半天台面積的太陽能遮雨棚，均有機會影響走火逃生，或使濃煙積聚屋內無法散去。他指「講到尾都係一個僭建」，構築物的安裝方法、結構等未得到認可人士審批，始終有風險。

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