探射燈：村屋裝太陽能棚　乘機僭建玻璃屋

上網電價計劃前年放寬村屋天台安裝太陽光伏系統的高度限制，由1.5米增至2.5米。東網發現，不少工程公司以安裝太陽能棚同時「合法僭建」玻璃屋作招徠，聲稱以可拆式玻璃門逃避執法。新界多區可發現有關僭建方式普遍，亦湧現不同形式的僭建太陽能棚，有村屋更「3層變4層」，但屋宇署至今只發出過5張相關清拆令，有議員認為部門需加強巡查和執法，防止僭建風氣蔓延。

東網記者日前在沙田1間工程公司，佯裝有意於村屋安裝太陽能棚，經理隨即展示1間頂部安裝太陽能板的玻璃屋，他指不少客人一併安裝玻璃屋作「工人房」或廚房，至於僭建問題，他直指「只要你拆得出嚟，佢（屋宇署）就奈你唔何。」他坦言可先裝設符合規定的太陽能棚，交由註冊認可人士（AP）核證，及後才將三邊用窗圍封，其中一邊安裝可拆式風琴門或趟門。他又稱若想加快回本，可索性「唔入AP」，例如有長洲客人將其400平方呎的天台全鋪太陽能板，同時加建圍封的玻璃屋「博一博」。

另一名工程公司經理說法大同小異，直指只要在太陽能棚下其中一邊裝上可拆卸的玻璃門，便能逃避執法，工程費22萬港元有交易。當日他還帶記者到其客人兩間位於屯門正在施工的村屋天台，約700平方呎的天台劃出一半空間搭建遮蔭棚和支架，並示範快速將玻璃門拆出。

然而，太陽能棚的僭建情況普遍。粉嶺龍躍頭有村屋疑加建一層，天台四邊幾乎完全圍封，屋頂鋪設太陽能板；上址另有兩間村屋天台加設太陽能板的遮雨棚，太陽能板則超出天台範圍一半；元朗米埔有村屋地下花園加建上蓋，並鋪設太陽能板，高度超過1.5米涉嫌違規；大埔近山寮路亦有村屋將天台約5分之3面積圍封成玻璃屋。

執業大律師陸偉雄指，上述做法等同僭建，而屋宇署人員會以不同方法搜集證據。他又指，涉事經理、工程師和工程公司亦有機會干犯協助、教唆或串謀犯罪。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓承認，條例更容易被不法人士利用作為僭建的「免死金牌」，而政府取締村屋僭建決心不足，令風氣蔓延。

屋宇署發言人回覆指，截至今年1月底，該署就村屋僭建物共發出5張涉及太陽能光伏系統的清拆令。機電工程署發言人提醒太陽能光伏系統擁有人、工程承辦商和專業人員，必須確保工程符合相關法例要求。

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