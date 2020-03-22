專家籲家居檢疫者全日戴罩　勿「亂咳八糟」播毒

政府規定所有從海外抵港人士均須強制檢疫14日。香港大學醫學院公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶今早(22日)在電台節目表示，若受檢疫人士並非獨居，家居檢疫期間都應該全日配戴口罩，以有效預防飛沬傳播，保護自己及他人，而如果要除下口罩，亦切勿「亂咳八糟」，以免飛沫濺在家居物品上。

他續指，海外多個國家實施嚴厲的人流管理措施，包括宵禁、要求餐廳停業等，但香港就相對自由，故市民必須自律及珍惜。他又指，食肆近日都有提高衞生水平，實施防疫措施，包括要求食客要量度體溫、所有員工都戴口罩等，是世界少有，呼籲顧客亦要自律，包括使用公筷，注意個人衞生，與其他食客保持距離，進餐時可坐開點或買外賣。

同場的行政會議成員林健鋒則指，早前與工商界投資設立口罩生產線，已經投入生產，期望5月中會有5條生產線，每月生產量達1500萬個，當中2條生產線共600萬個是兒童口罩，會供應予學校及市面，並將在18區設零售點。