港失最自由經濟體寶座　陳茂波指受暴力示威影響

香港失落25年「全球最自由經濟體」寶座，遭新加坡取代，財政司司長陳茂波今日(22日)在網誌表示，失去全球首位的主要原因，是受到去年下半年社會動盪引發的治安問題影響，令香港在「投資自由」的評分大幅下跌，總分亦因此下降。他解釋，香港在12項評估經濟自由度的因素中， 其中7項仍取得90分或以上，認為社會要放下分歧，珍惜和保護香港的根本優勢，提供有利的環境，讓經濟盡快復甦。

他提到，現時疫情全球蔓延，香港市道較03年沙士時更為嚴峻，市道疲弱情況暫時難以扭轉，亦相信失業率短期內會繼續上升。他指上周公布的失業率已惡化至3.7%，為逾9年新高，其中與消費及旅遊相關行業失業率升至6.1%，就業不足率升至2.5%，同是10年來新高，但有關數字仍未完全反映疫情最新發展。

陳稱，百分百擔保貸款計劃上周五獲立法會財委會通過，已督促按揭證券公司加快與銀行業界準備，下個月內開始接受企業申請。他形容多個行業的中小企正承受生意斷崖式下跌，面臨資金鏈斷裂的危機，呼籲銀行業界盡速處理企業貸款申請，並希望業主盡力減租。