全球幸福指數芬蘭蟬聯首位　香港跌兩位至第78

聯合國公布「2020年全球幸福報告」(World Happiness Report 2020)，調查全球153個國家和地區，芬蘭連續3年獲評為全球最快樂地方。香港則下跌兩位，排第78名，台灣排第25名，成為亞洲之冠；新加坡排第31名，中國大陸則排94名。

聯合國在2017年至2019年間訪問世界153個國家或地區的人民，讓他們評價自己的幸福程度，然後又考慮各地的人均生產總值、社會支援度、生活選擇自由、預期壽命、貪污程度等，以衡量各地排名。

以10分為滿分，奪冠的芬蘭取得7.809分，報告指該國人民享有高度自由，生活質素、安全、公共服務和福利良好，不平等和貧困率均為經合組織成員國中最低。而香港在預期壽命及人均生產總值分別排第2和第8位，但在社會支援、生活選擇自由及貪污感知分別排第71、第84及第140，綜合以5.510分排第78名，較去年下跌兩位。

根據調查報告，前5名國家分別為芬蘭、丹麥、瑞士、冰島、挪威。亞洲地區和國家中，台灣奪得第25名，新加坡為第31名，中國則為第94名，南韓與日本分別為第61名和第62名；亞洲排名最後的國家為印度(第144名)和葉門(第146名)。其餘歐美國家中，英國排第13名，美國則為第18名。