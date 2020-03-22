單日確診料創新高　梁卓偉促全面檢測歐英返港人士

香港新冠肺炎問題嚴峻，確診數字不斷飆升！港大醫學院院長梁卓偉今早(22日)在電視節目表示，相信在未來周末的確診宗數可能再創新高，有機會突破一天48宗的大關，並形容現時是最高風險、最危險的轉捩點。他認為抵港人士的檢測範圍需要擴大，除了長者等高風險群組外，應檢測所有來自英國、歐洲及北美等疫情重災區人士，即使未能即時有結果，但至少之後可以知道是否染疫。

梁建議，港人未來一兩周須奉行「三層抗疫」，包括市民自律、減少非必要外出、食肆可考慮暫停夜市，或改為只做外賣，亦可搬動餐廳內的桌椅，令食客人坐的位置只向同一方向，減低感染機會。若應對疫情仍然不奏效，他指政府可參考英國下令關閉全城酒吧、食肆、戲院、健身室等場所的做法，但同時補貼基層「打工仔」8成收入作為上限。

他又指，近日確診個案數字上升，但不能只以數字來判斷疫情現時風險，而最近病毒的「即時繁殖率」控制在1以上，即一名患者可以將病毒傳染多於一個人，形容這並非好的情況。他又指，過去一周大量在外讀書或工作的港人回港，其潛伏期和病情仍未完全爆發，由感染、潛伏、發病、檢測以至公布，可能會出現滯後情況，導致應對措施未能趕及應付疫情發展。

梁承認，香港的檢疫中心數量仍然不足，雖然部分酒店業界願意改作檢疫用途，但不願公開店名，令有英國返港學生想住酒店，但遭到酒店方面拒絕。