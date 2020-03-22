監察手帶頻失靈錯漏百出　檢疫者返港2日仍未能啟動

監察抵港人士行蹤的手帶無法啟動如何監察疫情？有於上周五(20日)抵港的巿民至今入境近50小時，仍未收到啟手帶的密碼，批評當局講大話，亦從無衞生署人員致電聯絡他監察體溫狀況，批評監察程序錯漏百出，從未改善，並認為政府需向手帶供應商追討賠償。亦有返港巿民註冊時發現顯示的是他人的手帶號碼，無法登記，反映手帶系統出現技術問題，有待改善。

劉先生上周五早上約9時已從英國回港，入境後獲發監察手帶，惟他到達酒店後仍未獲發啟用手帶的密碼，致電相關熱線查詢，職員聲稱昨日(21日)可收到密碼，但他昨日等了整天仍未收到，致電熱線亦無人接聽，亦無法留言，至今亦無人聯絡他監察他的健康狀況。他直斥：「用咁多錢去設計個無用嘅程式，做唔到監察係浪費公帑！」他認為政府有責任向公眾交代，並向供應商追討賠償。他亦擔心有人因手帶監察失效，無自我約束四圍走，一旦是確診者會引發社區爆發，政府無從監管。

昨日由英國返港的葉小姐則表示，同晚收到啟動手帶的密碼，但登入註冊表格的畫面時，所顯示的手帶號碼並非她及另一家人所獲編配的手帶號碼，而且顯示已被登記。她其後刪除資料欲再登入，則顯示無效，無法再登記。她已致電查詢熱線，接聽的職員只着她等候回覆。她希望當局盡快修正手帶程式的技術問題，減少出錯。

另外，她亦發現，啟動手帶時選擇了英語，最初亦是英語畫面，但當進入登記表格的畫面，又轉回中文畫面，因未能完成登記，畫面上方再出現英語提示。他擔心若是外國人不懂中文，只能靠估填報資料。