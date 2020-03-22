市民戴口罩提早拜山　失業孝子寧孤寒自己闊佬先人

縱使疫情強勢蔓延，亦無阻孝子賢孫祭祀祖先，大批市民提早今日(22日)掃墓，避開清明節正日(4月4日)的人潮。今早10時，油塘巴士站出現人龍，長達近300米，一眾孝子賢孫戴上口罩，手提大袋小袋祭品等候上車，前往將軍澳華人永遠墳場。墳場保安人員的防疫裝備亦加強，戴上口罩之餘亦獲派「防疫帽」。

方太偕丈夫拜祭先人，共花費1000港元購買祭祀用品，她指以往只需約700港元，「衣包」由28港元加價至48港元。她指每年都會提早掃墓，今年特色是戴口罩和戴帽。她透露本來在機場從事飲食業，因疫情而失業近兩個月，但購買祭祀用品方面不會「就住就住」，「一年一次，(先人)佢開心我又開心呀嘛」。

吳先生一行7人前來掃墓，人數比以往少一半，他花費約800港元買祭祀品，又用約600港元買乳豬。他指乳豬價格與去年相若，攞貨亦較快，相信因經濟問題少了人買。他表示，拜山人數較去年少，自己亦不讓小孩前來，避免感染疫症，又認為孝敬先人的工作不能吝嗇，寧願自己「食少啲」也要保持祭祀質素。

華永會亦在其網站建議市民避免在清明節正日人多擠迫的高峰期掃墓，應盡量分散在該節日前後更長的日子前往拜祭，避免造成人潮，增加病毒傳播風險。大會又呼籲市民入場時戴上口罩，保持個人衞生，同時避免在掃墓時聚餐。