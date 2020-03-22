監察手帶漏洞多　市民無智能手機啟動變廢物

政府上周四(19日)規定所有外國入境人士抵港後須接受家居隔離14天，並佩戴電子手帶作監察，但被揭發漏洞多多。市民何太今(22日)在一論壇節目表示，其母上周五(20日)返港，正接受家居隔離，但由於母親沒有智能手機，故一直未能啟動手帶，港府又未有提供手機協助，不知如何是好。資訊保安專家楊和生表示，港府早前曾稱可借出智能手機作檢疫，但似乎是「講一套做一套」。

政府昨(21日)公布會加強巡查，對違反檢疫令的人士「零容忍」，不予警告即時檢控。有從英國倫敦返港正接受家居隔離的蔡小姐認為有阻嚇作用，因有朋友返港後亦表示想到蘭桂坊；另一名接受家居隔離的陳先生則批評，政府既然知道家居檢疫存在缺陷，應盡快作補救，如利用酒店作檢疫中心。

議員黃碧雲表示，香港3間新冠肺炎檢疫中心使用率高逾4成，擔心一旦出現大規模社區爆發將不勝負荷，她認為應全面封關，禁止非香港居民到港。此外，她批評家居檢疫的資料滯後，居民難以提高防範。沙田區議員麥梓健，駿洋邨檢疫中心啟用初期曾有警員駐守，但現時已改為民安隊負責，附近居民擔心保安變差，亦擔心醫療廢料問題。曾在駿洋邨檢疫的楊和生亦指中心清潔不太完備，地上有剛裝修完的灰塵，水箱漏水，飯盒不熱，人手安排不足。

工程界議員盧偉國表示，徵用公屋是不理想，但別無他法，政府已利用組裝合成法，以貨櫃組裝作檢疫中心，估計4個地盤合共可提供1300多個單位，其中佔地多達4公頃的竹篙灣用地首期可提供100個單位，第2期可達500個單位，全數最多可達最多800個，他建議疫情過後，單位可用作過渡性房屋，不會浪費，政府亦可考慮將現時用作檢測的機場亞洲國際博覽館，稍後改作檢疫中心。