疫情下觀光客大減　Big Bus Tours明起暫停營運

新冠肺炎疫情下，旅遊業如遭冰封。提供本地巴士觀光遊的Big Bus Tours指，因應疫情發展及政府實施的強制檢疫規例，考慮到客人及員工的健康及安全，將於明日(23日)起暫停營運，直至另行通知。

位於尖沙咀天星碼頭的Big Bus Tours服務中心仍有如常開放，門口貼上告示指明起將暫停營運。顧客持有受影響日期的車票，可電郵予該公司作特別票務安排，如經旅行社或售票平台購入之影響車票，則需與相關機構聯絡票務安排。

東網記者向職員查詢今(22日)能否乘觀光巴士，職員回覆稱九龍的觀光路線早前已暫停，而港島路線仍有營運，着記者到中環7號碼頭乘搭，班次約30分鐘一班。而網上仍可以購買車票及套票，使用期為半年。

有該公司員工指，受疫情影響，參與觀光的旅客大幅減少，只剩下個別外國人士包車，駕駛觀光巴士的司機已減半至約6人，而公司上周四(19日)時已公布23日起將暫停服務，但未有與員工達成賠償共識。

根據網上介紹，Big Bus Tours設有3條香港觀光遊路線，分別途徑港島的文武廟和蘭桂坊；另一路線為香港仔及赤柱；以及九龍區各市場及酒吧，提供超過20個巴士站點，乘客可按自己喜好上落車站，到訪香港地標和旅遊景點。