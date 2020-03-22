醫管局擬擴大圍堵策略　焦點轉至堵截輸入個案

香港的新冠肺炎疫情嚴峻，醫院管理局行政總裁高拔陞今日(22日)發表網誌，指大量的輸入個案和懷疑個案，令公立醫院的防疫工作承受疫情爆發以來前所未有的壓力和挑戰，醫管局會在原有的圍堵策略之上再進一步，將焦點由本地個案監察和治療，轉移到加強堵截輸入個案，包括加強檢測和提升隔離病房接收病人的能力。

他表示，香港正面臨新一輪疫情衝擊，近期呈報的懷疑個案不斷上升，大部分是外地返港的市民，連帶隔離病床使用率亦非常高，若外地輸入的個案不斷急增，他非常憂慮公立醫院的隔離設施最終會不勝負苛，因此醫管局在亞洲博覽館和北‪大嶼山醫院設立檢測中心‬，減低公立醫院壓力和減少社區感染的可能性。

高指出，公立醫院早前開展「加強化驗室監察計劃」，至前日(20日)，醫院在一個多月共檢測了超過1.3萬名急症室和普通科門診病人，結果在社區確診了35宗個案，當中大部分人沒有出現嚴重病徵，成功截斷了35條傳播鏈，避免他們大規模在社區爆發。公立醫院將會與衞生署進一步合作推展計劃，為更多市民進行檢測，以圍堵病毒的傳播鏈。

他續指，醫管局在有需要時可能要改變現時的隔離策略，正在康復和傳播風險較低的確診病人，將會轉往由普通病房改裝的隔離病房，以騰出更多獨立隔離病床接收懷疑個案，減低院內其他病人和醫護人員受感染的風險。他最後表示，現正處於抗疫的關鍵時刻，市民不可鬆懈，應團結一致抗疫。