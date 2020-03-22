愛飛旅遊無力償債申清盤　涉拖欠旅客機票退款

愛飛旅遊因無力償還債務，上周五向高等法院申請清盤。(羅錦鴻攝)

新冠肺炎疫情重挫本地經濟，旅遊業首當其衝，更有網上旅行社被迫結業。愛飛旅遊(Wefly Travel)因無力償還債務，上周五(20日)向高等法院申請清盤，該旅社的網站已經關閉，其Facebook專頁亦已停止更新近1個月。

愛飛旅遊主要從事提供網上旅遊產品預訂平台，是旅遊業議會會員之一。中國寶力科技於2017年3月收購其75%股權，成為大股東。

中國寶力科技控股有限公司於上周五，向高等法院呈交愛飛旅遊的清盤呈請。法庭文件指，愛飛喪失償債能力及無法償還其債務而需要申請清盤，高等法院將於6月24日聆訊。

東網記者今午(22日)嘗試進入愛飛旅遊的官方網頁，惟網站已關閉，顯示「403 Forbidden」畫面，而其Facebook專頁自上月28日後，就再沒有更新。

有旅客表示，去年底透過愛飛旅遊購買兩張本月飛往日本沖繩的香港快運機票。日本當局暫停港澳旅客的免簽證入境後，香港快運表示會在4至6個星期內退款，惟愛飛旅遊將退款一直拖延至今。

記者又發現愛飛旅遊陷財困早有迹可尋，愛飛大股東寶力科技嚴重虧損，旅遊相關產品服務等收入持續下跌，去年總收入更大跌41.42%，並於去年7月2日向聯交所申請停牌。

寶力科技去年9月向聯交所呈交的文件亦指，反修例風波及中美貿易戰重創本地旅遊業，預期愛飛旅遊的業務表現會被拖累。該公司更曾表示會就市場情況精簡愛飛旅遊的資源及產品組合。