不歸類教育界未獲基金資助　保母車業嘆「唔知捱得幾耐」

新冠肺炎疫情再現爆發迹象，全港學校無限期停課直至港府另行通知，復課遙遙無期。有教育業界團體今(22日)早到政府總部外請願及遞信，指保母車、補習及興趣班等業界收入大跌，批評港府在首輪「防疫抗疫基金」未有援助相關行業，要求盡快加碼援助該批「被遺忘的行業」。

「停課苦主大聯盟」10多名成員今早到政總門外請願，舉起「肺炎疫情好閉翳」、「支援業界渡時艱」等標語，要求港府為抗疫基金加碼。

大聯盟召集人溫金珠表示，補習及保母車等屬「手停口停」行業，惟受到社會事件及疫情雙重打擊，已出現經濟困難。她又指，上述行業均不被歸類為教育界，未能受惠於首輪抗疫基金，加上不少業主拒絕減租或暫緩繳租，相信未來或會出現倒閉潮。

從事校巴及保母行業32年的梁瑞玲指出，停課後不但要退款，加上校巴停泊及保養等每月開支接近3萬港元，惟現時失去收入，亦未能受惠於抗疫基金，要靠自己儲蓄作補貼，司機及保母亦要停薪留職，稱「唔知捱得幾耐」，期望港府盡快作出支援。

協助聯盟的議員陳凱欣則表示，早前曾與教育局局長楊潤雄會面，認為當局知悉情況、態度正面，惟業界情況較沙士時期來得更嚴峻，當局卻未提供任何支援，建議港府除以基金形式外，亦能採取靈活措施，例如提供空地給保母車停泊等，與業界共渡難關。

此外，金鐘統一中心業委會宣布，全座業主和租客4至6月份的管理費，將會減半，為期3個月。該會主席葉慶寧指出，港府必須推出第2輪紓困措施，協助各行各業渡過難關，社會人士亦要坐言起行，期望業主幫助租戶解困。