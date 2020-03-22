網民熱話：不滿響按手指指？　網民力數四宗罪

司機在馬路為了等人，可以去到幾盡？近日有車Cam就拍得一名自私司機，在交通燈位前為了等人，綠燈下仍拒絕開車，不止阻擋其他車輛前進，其同行女子返回，卻不滿被響按催捉，以「手指指」反擊，網民看後力數二人四宗罪，揚言「一定要1823」。

事主Rain Lui於Facebook群組「馬路的事討論區」分享有關短片。從片中可見，事發於上周五晚上7時20分，該輛私家車在交通燈前等候，惟當燈號由紅轉綠，對方仍無動靜，未幾，一名女子急步返回，但她沒有登車，只開啟尾箱取回物品，期間疑不滿事主響按催促，轉身豎起手指還擊，臨走前，又再度舉起手指，挑釁意味濃厚。

然而，女子匆匆離去，未有留意尾箱其實並未關上，而司機待女子離開，卻罔顧交通燈已由綠轉紅便衝燈離去，任由尾箱蓋吊吊揈。事主對二人行徑顯得非常憤怒，「你唔舉中指我都算，仲要兩次，已交畀警方」。

貼文發出後，網民認為二人犯了四宗罪，包括「阻路、手指指、未關尾箱及衝紅燈」，認為事主應1823舉報；有人稱片中女子累人：「豬隊友再臨，個司機可能有悔意，但已經無力挽；不過亦有網民質疑發文者：「條片無聲，一定響長按啦」，但隨即有人反駁：「就算係長響按有咩問題？綠燈唔行唔通等佢紅燈先行？」

網民有話說：

Brian Tam：人又無禮貌，又無交通品，仲要唔客氣，禮尚往來好應該

CK Tsang：紅燈只作參考，車手係應該憑直覺駕駛嘅

Chan Kwong Yi：正式豬隊友

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