港增44宗確診29人有外遊　有中學4人染疫

香港新冠肺炎確診宗數持續增加，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午(22日)表示，今日新增44宗確診個案，令累積確診個案增至318宗，突破300大關，其中29宗有外遊，7人為外地留學生，其餘15人無外遊紀錄，但有幾名病人曾到過蘭桂坊，1人在潛伏期去過私人派對，另有4人涉同一間中學，而早前確診的士司機的兒子亦中招。另外，今日其中一名初步確診男病人是仁濟醫院護士的父親，他曾到土耳其，男護昨日(21日)仍有上班，沒有病徵。

張補充指，該間中學為國際學校凱莉山(Mount Kelly School)，該校早前有兩名教師帶7名學生到瑞士交流後確診，其後有另外2名職員確診，即學校有4人確診。而其中一名教師的太太，以及於3月9日一起食飯的朋友亦已確診。防護中心正追蹤瑞士團學生的狀況。她指，有確診個案在瑞士滑雪，估計是活動前後更衣時大家擠在一起，增加傳播風險。

此外，2名在長沙灣昌隆工業大廈的上班人士確診。而愉景灣婚宴的新郎，以及相關的一名22個月大女嬰確診，令該個群組的感染人士合共8人。至於加拿大旅行團共7人確診。

張又指，第276宗個案患者在蘭桂坊工作，是一名樂手，工作期間會在幾間會所穿梭。對於蘭桂坊接連出現確診個案，被問到會否考慮關閉蘭桂坊，張稱防護中心已在蘭桂坊進行大清洗及防止感染措施，此類活動並非地方有問題，而是模式有問題，包括近距離飲酒。她又稱，曾到蘭桂坊的確診者互不認識，但在這些場合的不同人會一起談天，不排除增加傳播風險。

張指，輸入個案較多與外遊及留學生返港有關，難以估計往後有多少個案，希望透過強制檢疫讓確診者的密切接觸者減少，減低傳播風險。她又指，曾分析個案，的確英國回港的確診個案較多、較高危，但亦有可能是因為英國回港人士較多，令相關確診數字較多。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲表示，過去24小時呈報265宗懷疑個案，523人仍隔離治療，今日沒有人出院，至今100人出院。169人仍然留醫，第119宗個案情況危殆。亞博及北大嶼山醫院設立的臨時檢測中心啟用至今已分別檢測163人及42人，當中6人確診，4人初步確診。

庾稱，已陸續為有需要住院病人及有病徵的回港人士進行檢測，現時每日約做1000個檢測。由於近日病人數目急增，已完成一段時間治療且情況穩定的確診病人，醫管局會考慮轉至由普通病房改裝的隔離病房。