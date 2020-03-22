康文署室內設施明起停開　市民：會「轉場」跑步

因應新冠肺炎疫情，康文署宣布較早前重開的設施將於明(23日)起暫停開放，未重開的場地及設施繼續暫停開放，除陸上免費康樂場地包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場會維持服務外，室內體育設施亦將關閉。今日(22日)是有關設施的使用「大限」，有市民如常使用室內運動場地，亦對署方關閉場地的安排表示理解。

東網記者前往九龍公園視察，發現假日仍有不少遊人，種滿繡球花的花圃亦吸引市民觀賞及拍照。

家住九龍的陳生及陳太今午曾使用九龍公園的壁球場地，陳太表示，康體設施重開的兩星期都有使用場地，但無奈表示署方再次封場後會「轉場」到街上跑步。

陳生則對政府的安排表示理解，因過去一周的疫情「爆得好勁」。陳太續指，每次做運動時都想「鬆一鬆」，打壁球時因場內只有她和丈夫二人，故未有戴上口罩。

家住何文田的任生及任太途經九龍公園，表示理解署方安排，認為可以減少人群聚集而造成的交叉感染。