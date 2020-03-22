19歲女生經港入境後疑似確診　當局將派車赴港接231名居民

新冠肺炎疫情持續肆虐，澳門再新增1宗疑似病例，患者為19歲留英女生，於香港落機後經港珠澳大橋抵達澳門，情況一般，轉送山頂醫院作進一步檢測。當局續表示將派車到香港國際機場，接載經香港入境的澳門居民。

澳門新型冠狀病毒應變協調中心表示，新增1宗新冠肺炎疑似病例，患者為1名19歲的留英女學生。她於3月18日由英國乘坐航機到香港，經港珠澳大橋抵達澳門時，被衞生局口岸檢疫人員要求到金皇冠中國大酒店醫學觀察14天，今日(22日)其喉部唾液樣本經核酸檢測對新冠病毒呈初步陽性反應。

中心續指，該名患者情況一般，無自覺不適，現已由救護車轉送山頂醫院特別急診作進一步咽拭子檢測。

另外，澳門當局表示接獲106名在湖北的澳門居民及隨行親屬求助，將派車到香港國際機場接載231人返澳。當局將派超過20輛車，每輛約乘坐12至14名乘客，分4批接載居民，並為他們提供保護衣，以確保入境途中安全。

港府亦應澳門當局要求，加大等候區空間，而每一批澳門居民獲接離後，亦會消毒等候區。