政Whats噏：議員摸門釘鬧爆秘書處　民政專員要跪低

政府早排因應新冠肺炎疫情，一度實施公務員在家工作安排，民政事務處亦都遵從有關安排，唔提供場地同人手支援區議會開會，不過多個區議會都堅持開會，其中中西區區議會就曾經喺區議會大堂開會，仲鬧爆區議會秘書處擅自喺區議會嘅辦公室原本嘅電子密碼鎖外加新鎖頭，搞到佢哋無場開會之餘，仲攞唔到私人物品，質疑秘書處濫權。日前當區區議會開會，仲特登就此討論至夜晚10時許，中西區民政事務專員黃何詠詩無奈受靶兼「跪低」，相信佢都諗唔到因為一把鎖而畀人輪住嚟鬧喇。

中西區區議會日前開會，其中一項議程就係討論當區區議會議員工作間房間喺未獲議員同意之下被鎖上嘅問題。一眾議員就話，區議員係24小時工作，批評秘書處冇權鎖上區議會嘅辦公室，又揶揄秘書處人員拎在家工作安排嚟做擋箭牌，唔肯返區議會幫議員開門，真係似放大假咁。

與會嘅黃何詠詩面對有關擅自鎖門嘅批評就解釋，政府嘅在家工作安排係持續一段長時間，為咗保障電腦等屬於民政事務署嘅貴重物資，係有需要加多把鎖，而秘書處鎖咗門後都有貼告示指區議員如有需要，可以聯絡秘書處。

不過當區區議員任嘉兒話，曾經打畀秘書處要求開門攞番個腳架，點知對方就話喺屋企，幫佢唔到。議員甘乃威就稱，佢哋做區議員係要隨傳隨到，隨時要用會議廳或返去攞文件，秘書係冇權「鎖上加鎖」，又寸爆問係咪當本身個密碼鎖同大堂嘅保安人員冇用。當區區議會副主席楊浩然就反問秘書處，話今次會議傾呢項議程都已經傾到晚上10時半，秘書處如果咁執着辦公時間，點解仲唔收工喎。

被議員炮轟揶揄一輪，黃何詠詩終於「跪低」，認晒低威承認可能安排得唔好，知道有改善嘅空間，都歡迎議員就秘書處辦公時間畀意見，不過就擔心靠一個電子鎖，保安能力未必夠，所以要再同民政事務總署商量下點搞喇。