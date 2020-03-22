武漢取消防疫關卡　申請獲批者可離開

新冠肺炎疫情在內地逐漸緩和，湖北武漢市封城至今，才逐步放寬限制的措施。武漢疫情防控指揮部周日（22日）發布加強人員流動管理的通知，進一步放寬市內人員出入，逐步恢復公共交通；另強調省內外人員返回武漢，需向有關部門申請批核後，方可放行。

通知指出，一律取消市內跨區的關卡，執行無疫情社區人員出入管理規定，即返崗人員可憑綠色健康碼上下班，憑公司發出的返崗證明，測溫正常者即可出入屋苑；另逐步開通、恢復市內公共交通。

湖北省內外人員返回武漢，需先按照「誰主張、誰申請」的原則申請及批核，持「綠碼」的省內人員不需附加手續就可獲通行；而省外人員進入武漢市的防疫關卡時，除了出示外省的健康碼外，在查驗及測溫正常後，才可放行。

獲放行者不得要求另行提供健康證明、流動證明、車輛通行證等。而省內人員欲離開武漢，需由所在轄區和行業主管部門受理申請，經核酸檢測並出具健康證明，由相關部門按要求放行。

此外，黃岡市即日起亦取消社區封閉管制措施，社區內的防疫關卡交由物業公司或業主委員會管理，進出人員不受一戶一人限制，實行重點人員管理。對未在國內接受集中隔離醫學觀察的入境人士，需集中隔離醫學觀察14天；而從高風險地區的入境者，出示綠碼即不需再隔離觀察。