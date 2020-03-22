忠言逆耳　政府剛愎自用　懶理暫停戲院建議終闖禍

新冠肺炎爆發兩個月時間，行政會議成員林正財早在上月9日已經提議政府，應就社交距離落實多項針對性措施，例如關閉戲院等娛樂場所的強制措施，但事隔至今一個半月仍然遭政府「冷處理」，以市民生命「較飛」，導致疫情愈趨嚴重，一發不可收拾。

政府專家團之一、香港大學醫學院院長梁卓偉今日（22日）提出關閉食肆及娛樂場所等，避免引致疫情惡化。而林正財上月9日受訪時已表明，強制檢疫14日的措施「靠自律一定無用」，並認為措施並非滴水不漏。當時他指出，若疫情更壞，可能會減少社交活動，例如關閉戲院、強制公司安排僱員在家工作。

除了林正財外，食物及衞生局局長陳肇始亦曾強烈勸喻，希望戲院、卡拉OK、補習社、興趣小組及會所等多人聚集的場所暫停營業。不過，特首林鄭月娥其後稱，本港是自由社會，故不會強制有關場所暫停營業，相信打開門做生意的商戶都會採取所有確保顧客不受感染的措施；而當時亦已對內地入境人士實施14日強制檢疫措施，減低兩地跨境人流，「封關」建議亦不作考慮。

疫情至今兩個月，新冠肺炎確診個案有增無減，上周更出現單日確診48宗個案，創疫情爆發以來的新高，而今日亦確診44宗個案，可見政府剛愎自用，未有正視問題所在，漠視市民健康。