藏於街頭或行山徑　城內新舊標記協助測量

在香港的街頭、大廈角落或行山徑均有不少測量標記，用以劃定土地界線或作測量定位，這些測量標記有新有舊，有由開埠初期豎立、極具歷史意義的「維多利亞城」界石，到現時用於繪製地圖、土地界線測量等的「測量控制點」。發展局局長黃偉綸在網誌透過地政總署測繪處測量師解說，帶巿民追蹤城市內的測量標記，了解它們的歷史和用處。

香港的界石有3種，第一種是「維多利亞城」的地界標記。地政總署測繪處總土地測量師余壽松表示，開埠初期，英國人為了更有效率管理香港，將「維多利亞城」分為「四環」，即下環(現今的灣仔)、中環、上環及西環，以規範當中建築物的標準。1903年，政府在不同地點豎立界石標明範圍。現時香港僅存6座「維多利亞城」界石，分別位於克頓道、黃泥涌道、寶雲道、舊山頂道、薄扶林道及域多利道。界石約高一米，頂部呈錐形，刻有「City of Victoria 1903」字樣，現時成為歷史遺蹟。

第二種界石是約於1850年至1859年間，在赤柱往「維多利亞城」沿路(群帶路)豎立、用以標示距離的里程碑，香港歷史博物館亦保存有一座。第三種是分別位於大嶼山分流和大澳的嶼南界石和嶼北界石，在1902年由英國海軍豎立，標誌着滿清政府與英國簽署《展拓香港界址專條》，把連同大嶼山的新界範圍租借予英國。

另外，在70年代以前用來勾劃土地界線的界石，石上會刻有英文字母「IL」和一串數字。余壽松指「IL」是內地段(Inland Lot)的簡稱，而數字則是地段的號碼，這做法在70年代後已停用，但街頭巷尾仍不難找到。

現時在港廣泛應用的測量標記，主要用作土地及工程測量，是在行人路地上的一塊圓形小鐵片，就是地政總署建立的平面控制點。這與豎立在多個山上最高位置、黑白兩色的圓柱形三角測量站(俗稱標高柱)一樣，為測量坐標提供平面位置參考。