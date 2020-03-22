蘭桂坊「淪陷」商戶謝客　酒吧職員：停業對顧客最好

新冠疫情肆虐，蘭桂坊連日爆出確診個案後，夜蒲勝地一片死寂，只有不足10間酒吧無懼疫情照常開門，往日良朋舉杯暢飲的場面亦不復見。路人對冷冷清清的蘭桂坊感到新奇，但舉起手機「打卡」後亦隨即離開。有酒吧職員贊成港大醫學院院長梁卓偉建議酒吧等場所停業的做法，並指此舉對顧客最好。

東網記者今晚(22日)到蘭桂坊視察，發現逾20間酒吧、食肆關門，部分餐廳在大閘貼上告示，指因應疫情發展，暫停營業至本月底。照常營業的酒吧寥寥可數，全晚只有一兩名外籍人士繼續把酒言歡，職員站在門外聊天、抽煙等收工，更有人表示從未見過蘭桂坊如此冷清。

菲律賓籍酒吧職員Paul指，全晚都無生意，他坦言擔心「中招」，唯有堅持戴上口罩，以及增加座位之間的距離，減低交叉感染風險。對於梁卓偉促請政府考慮強制要求酒吧等場所停業，Paul表示贊成有關建議，認為此舉是對顧客最好的做法，又建議政府參考英國的做法，為僱主代付員工部分薪金。

蘭桂坊協會總監張素媚亦表示，不反對停業建議，但希望政府實施時取得平衡。張指「現在百業都很艱辛，希望既可以保住員工就業，又可以平衡公眾安全、信心」。