專家指機艙乃播毒高危地點　疫監實施後入境人次急跌

專家指出，飛機上的冷氣系統或令患者咳嗽帶出的病毒積存在濾芯，再傳播給其他乘客。

歐美多國出現新冠肺炎大爆發，大量旅客抵港導致本地確診個案突破300宗，而航機洗手間、中央空調等均存播毒危機！專家指出，飛機冷氣系統有可能播毒，只要有人帶病毒，可隨着咳嗽、病毒積存濾芯感染其他乘客，飛機洗手間又是另一個高危地點。另外，自上周四(19日)至周六(21日)實施新強制檢疫的3天內，入境人次介乎11,900至14,800，其中以生效首日最低。

自本月初的確診個案，涉及印度旅行團、埃及旅行團、加拿大旅行團等外遊人士，又有國泰空姐在飛機上播毒。專家指出，由於飛機的中央冷氣循環系統有可能播毒，如果機上有人感染新冠肺炎，其咳嗽帶出的病毒便會經冷氣系統流通，然後積存在濾芯，再傳播給其他乘客。至於部分旅客的糞便存有病毒，故機艙內的廁板、水龍頭等，都有機會成為病毒溫床。空中服務員則遇到兩大感染風險，包括前往疫區工作並在當地停留；另外是機場停留，由於機場多人聚集，增加了感染機會。

入境處資料顯示，上周六(21日)是新檢疫令生效的第3日，整體入境人次有13,400多人次，較上周三(18日)的20,500多人次，下跌34%，當中逾90%入境者為香港居民，而內地人次大跌86%。機場入境的整體人次，由上周三有12,900多人次，至上周六則只有7100多人。內地居民入境人次由上周三的2000多人次，至上周六只有43人，急跌約97%。