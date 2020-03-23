深圳歸入新冠肺炎低風險地區　武漢逐步恢復公共交通

內地新冠肺炎疫情有所緩和，多地逐漸恢復正常生活秩序。截至周一（23日）凌晨，內地確診病例累計81,054宗、3261人死亡。湖北連續4日無新增確診病例。

深圳市疫情防控指揮部周日（22日）公布，全市各區已降低為低風險地區，意味着全市公眾場所將全面開放，撤銷出入檢疫關卡，包括商場、商業停車場及休閒場所。同時，速遞員、外賣員可經測體溫後進入屋苑。深圳市目前以防境外輸入病例為主。

據悉，低風險地區即無確診病例或連續14天無新增確診病例；中風險地區是14天內有新增確診病例，累計確診病例不超過50宗，或累計確診病例超過50宗，14天內未發生聚集性疫情；高風險地區是累計病例超過50宗，14天內有聚集性疫情發生。

武漢疫情防控指揮部周日發布加強人員流動管理的通知，進一步放寬市內人員出入，逐步恢復公共交通；另強調省內外人員返回武漢，需向有關部門申請批核後，方可放行。黃石市自周一開始，取消私家車單雙號限行，社區人員、車輛恢復正常出行。

為防境外輸入病例，自周一開始，所有目的地為北京的國際客機須從指定的12個第一入境點入境，包括天津、石家莊、南京等地，旅客經檢疫合乎條件者，方可乘搭航班赴北京。

景區亦陸續開放。北京市延慶區八達嶺長城景區，周一起部分開放，時間為上午9時至下午4時，遊客須憑健康碼入園，遊覽期間要全程戴口罩。上海市綠化市容局公布，全市公園在上周六（21日）至本周日，共接待遊客超過80萬人次。