澳門再添兩宗新冠肺炎病例　累計22宗　

澳門周日（22日）深夜再公布兩宗確診病例，皆為輸入個案，令當地累計新冠肺炎病例增至22宗。

第21病例的患者為19歲女性澳門居民，她在上周一（16日）由英國往泰國曼谷，乘坐TG911航班的77G座位；上周二（17日）由泰國曼谷轉機到香港，乘坐TG638航班的35C座位；於上周三（18日）凌晨約2時，乘坐由澳門旅遊危機處理辦公室安排的車輛到港珠澳大橋口岸，抵達澳門時被衞生局口岸檢疫人員要求到金皇冠中國大酒店醫學觀察14天；她表示沒有其他同行人士。

該名女子至周日（22日）初步確診，隨即由救護車送往仁伯爵綜合醫院檢測，結果亦顯示陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。該患者目前情況一般，無自覺不適，現於仁伯爵綜合醫院隔離病房住院治療。衞生局已把航班的相關資料通知香港衞生署衞生防護中心。

第22病例的患者為一名44為男性澳門居民，上周六（21日）出發由愛爾蘭都柏林經德國法蘭克福抵達香港，周日（22日）下午到達港珠澳大橋澳門口岸時因有流涕等症狀，被送往仁伯爵綜合醫院特別急診，經核酸檢測確診為新型冠狀病毒肺炎。