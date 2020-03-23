港鐵系統更新維修再現事故　道岔被調整險生意外

港鐵鐵路系統的更新及維修工程再現事故！有消息指，上周五(二十日)凌晨港鐵派人到觀塘線牛頭角站進行更換新信號系統工程，期間曾調整附近一個道岔；惟當晚亦有軌道維修人員在相關道岔位置做恆常維修，事後有人發現相關道岔曾被調整，上報後才驚覺負責工程領域主管對事件不知情，幸好當時並沒有行車，否則隨時釀成意外。工程師指，道岔機械結構繁複，認為港鐵應該將兩項相關工程，分開不同日子進行，避免協調上出現衝突。港鐵回覆指，已提醒工程人員若調整過道岔，應通知主管。

消息人士指，上周五凌晨約二時四十五分，港鐵負責更換新信號系統工程的共十名人員，在觀塘線牛頭角站附近一個編號為「71A」的道岔工作，期間曾將該道岔調整至反方向，但相關工作並未有通知當晚負責該區域的工程領域主管。另外，當晚有另一批維修人員於觀塘線牛頭角站至九龍灣站的上行線焊補道岔，後來有人發現涉事道岔曾被調整，於是向工程領域主管查詢，才發現該主管對事件不知情，但該主管在知悉事件後，未有即時通報車務控制中心，延至當日深夜約四時半才通報。

港鐵回覆指，事發當晚有新信號系統更換工程人員在觀塘線牛頭角站的信號設備房工作，曾經調查道岔操作，而相關工作完成後工程人員亦按程序，檢查現有信號系統的相關設備，包括曾經調整的道岔，並確認安全運作後才離開。

但當晚同一位置，軌道維修團隊亦曾進行恆常道岔維修工程，維修人員完成工程後檢查路軌時，留意到道岔曾有調整，故通知該維修路段的工程領域主管，主管亦隨即通知車務控制中心，而車務控制中心則安排工程及車站人員檢查路軌及道岔，確認狀況正常及安全後，當日的觀塘線首班車亦按時間表如常開出。

港鐵指，鐵路基建設施及系統的維修、保養或更換工作，一般都安排在非行車時間進行，而車站及車務控制中心等相關部門均會接獲通知，確保工程安全進行；至於涉事的維修及信號系統更新工程，港鐵指稱是按既定程序進行，但事後已提醒相關工程人員，日後工作若涉及調整道岔，應通知相關主管，確保工程團隊之間有充份溝通。

本身是工程師的香港鐵路運輸專業人員協會副主席張年生指，工程領域主管有責任知道其負責範圍內當晚的所有工程細節，從而協調不同工程，避免意外發生。他又指，道岔機械結構繁複，事件中的維修工程是恆常性質，更換新信號系統工程亦非急於一時，而且該兩項工程涉及的位置及部件重疊性高，為安全起見，應該分開兩晚進行，減少發生意外的機會。