5醫護自願到瑪麗隔離病房工作　面對疫情蔓延從未想過辭職

儘管新冠肺炎疫情有多兇險，醫護人員仍走在最前線，瑪麗醫院隔離病房醫護人員訴說工作的心路歷程，指曾有病人出院後才確診患上新冠肺炎，惹來「8A」病房驚魂，亦有醫生面對至親反對，仍「偏向虎山行」；明明走在前線照顧病患者，卻叫外界不要太擔心，總是把完成使命掛在嘴邊，面對疫情強勢蔓延，他們異口同聲說，「從未想過辭職」。

瑪麗醫院矯形及創傷外科醫生黃嘉衡指，太太非常不贊成他進入隔離病房工作，但他認為是正確的事，整個決定並不輕率，又笑言有的士司機特意免費「送他一程」，深深體會社會各界對醫護人員的支持。內科病房經理葉俊機指，沙士時期剛大學畢業，要處理的沙士病人亦不多，但現在身份是病房經理，責任加深，除了照顧病人，亦要保障下屬的安全，他又笑言團隊青春活力，士氣非常好。

很多醫護人員為減低家人受感染風險，都會在酒店或宿舍暫住，久久未能與家人團聚，資深護師廖德偉指，這時期只好利用視像會議與親人見面。他指，會將心比己為病人設想，成為醫護人員的使命就是希望病人能康復出院，又感激朋友的鼎力支持，收到打氣說話會很開心。

本身是兒童醫院護士的劉倩婷指，會將病人視為親人，在對方角度思考會想得到甚麼的治療，收到市民送贈小禮物亦感到窩心，曾有接觸過的病人出院後才確診，令她需接受14天醫學監察，事後她認為自己有做足防護措施，不滅服務市民之心。

因傷患入院而決心成為醫護人員的心胸外科行政助理何美莉指，家人給予無限的支持，最大困難是適應新環境，她又提到曾有外籍人士在隔離病房等待化驗結果，對方心情欠佳不時發脾氣，在悉心照料下回復平靜，終證實是虛驚一場，重現笑容。