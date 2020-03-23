修例風波：上水警察宿舍第4度遭掟汽油彈　警拘1漢

上水保榮路5號上水已婚警察宿舍，繼上月及本月初先後3度遭狂徒掟汽油彈後，今日(23日)凌晨再「中彈」，在附近埋伏的上水警署特遣隊警員當場拘捕一名6旬漢，正調查是否與連串縱火案有關。

凌晨接近2時，警方接報指上址停車場冒出火光，消防到場時火勢已熄滅，宿舍內一部車輛、地面及宿舍外牆亦熏黑。警員在場調查期間，並於附近發現一名單車漢形迹可疑，經盤問後相信與案有關，以涉嫌縱火將其拘捕帶署扣查。

據了解，被捕男子住天圍，而其單車亦放有一樽懷疑天拿水；而宿舍內檢獲共4個汽油彈，警方不排除被捕男子有仇警情緒，不排除案件與此有關。連同是次一宗，過去近兩個月來，該宿舍至少遭人4度投擲汽油彈。

本月8日凌晨一時許，該警察宿舍花槽起火，消防到場將火救滅。警方其後於現場檢獲4支懷疑汽油彈，一輛停泊附近的私家車車窗亦損毀。

上月28日凌晨2時許，警方接報指上址停車場火光熊熊，一輛私家車被熏黑，現場遺下爛樽，疑遭人投擲汽油彈。警方到場調查後將案列作縱火，交大埔警區刑事調查隊跟進。警員其後再於宿舍外一坑渠內，發現有一個疑與案有關的樽、麵包包裝紙及報紙，檢走化驗。事件中無人受傷，毋須疏散。

此外，上月(13日)凌晨1時14分，上址停車場一輛七人車旁有火光，火勢由消防撲熄，現場地面及2輛私家車遭熏黑。警員經調查後，在車旁發現一個玻璃樽碎，懷疑遭人掟汽油彈，波及停車場內的一輛七人車車尾熏黑。