東方日報A1：疫情大爆發　病例破三百

港府反應遲鈍，既沒全面封關，也沒應本報提醒及早關閉娛樂場所，導致新冠肺炎爆發嚴峻，本地病例突破三百大關！港大醫學院院長梁卓偉昨形容本港疫情風險已達至最高峰，未來一個周末的確診個案可能創新高，建議港人未來一至兩周需要考慮奉行「三層抗疫」原則，包括大眾自律減少外出，以及暫停商舖營業，例如食肆和戲院等場所，減低市民外出意欲。如強制暫停商舖營業，港府必須盡快考慮保障基層如洗碗、清潔工等工人的生計，補貼其工資至某一上限，以配合消費場所關閉所帶來的就業影響。有議員批評港府決策反應慢，疫情爆發至今，仍未決定是否關閉娛樂場所，建議港府在決定的同時，亦要保障打工仔生計和補貼經營者損失。

梁卓偉指出，過去一周大量在外讀書或工作的港人回港，其潛伏期和病情仍未完全爆發，由感染、潛伏、發病、檢測以至公布可能會滯後，導致應對措施未能趕及應付疫情發展。有關外國回港人士，尤其是歐美地區的確會令人擔心，呼籲港人要自律，盡量減少外出，以遏制社區爆發風險，避免令本港醫療系統崩潰。

最近港人開始回復部分社交生活，亦有食肆和戲院等業界曾表示行情不佳，梁認為，一旦食肆、酒吧或戲院有確診個案，變相要關閉兩星期，「夜市可唔可以完全唔做呢？或者只做外賣，生意可能仲好。我了解（生意）可能主要來自酒水，但要一齊捱過去。」

行政會議成員林正財昨再次提出，至今有四分之一確診個案與酒吧、食肆及婚宴活動有關，港府仍可用一至兩天時間觀察市民是否自律，但若遲遲未有改善，就須盡快決定，例如管制酒吧及婚宴場地等高危地方。林形容現時疫情已相當危急，需有力的決定，強調現時本港醫療體系承擔不到大型社區爆發；港府亦可向食肆發指引，列明要求市民保持社交距離。

另外，梁又提到，每日約有七千人入境本港，填寫健康申報和量體溫的防疫措施有改善空間，建議針對疫區，例如向從北美國家、英、法和瑞士等地回港人士派發樣本瓶收集樣本檢測。

議員葛珮帆認為，港府理應盡快關閉娛樂場所，由於有關場所傳染性較高，加上近期疫情惡化，家居檢疫成效不理想，有必要盡快實行措施。雖然現時才執行是「非常慢」，但總比無做好，而且有戲院經營者曾反映願意暫時關閉，但希望港府會提供租金和就業補貼，減輕損失。

職工盟總幹事蒙兆達則指，若港府下令關閉酒吧、食肆及戲院，就需向僱員支付一定比例的薪金；即使不能發薪，亦應轉用津貼形式幫補，並承諾不能藉此裁員。

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