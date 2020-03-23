東方民調：進入戰時狀態　疫情倒灌憂大爆發

香港近日確診病例，以輸入個案佔大多數，疫情「倒灌」的形勢嚴峻。港府明知確診個案與日俱增，但防疫措施卻姍姍來遲，「跑輸」澳門，連追蹤家居隔離人士的監察手帶亦甩漏多多。有議員及學者批評港府的防疫工作猶豫不決，後知後覺，認為應盡快禁止所有非香港居民入境，否則可能會出現因輸入個案而引起的新一輪社區大爆發。

香港近日輸入個案急增，惟港府遲遲未有收緊入境限制措施，澳門逾月無確診個案，再出現輸入病例時，即日宣布對全球入境人士實施隔離十四日措施。慢澳門「十一拍」的港府，才「照辦煮碗」宣布向全球所有國家及地區發出紅色旅遊警示，更推遲才實施。

事實上，多個國家及地區已禁止外國人入境，澳門、台灣亦「全面封關」。隨着港府向全球海外國家設「疫監令」，大批海外留學生以至公幹人士蜂擁返港，引發連續多日出現雙位數確診，單日確診數字更創新高。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良以返港人數推算，兩周內可傳播高達六百宗確診個案，形容香港已進入「戰時狀態」，正面對「病毒大軍壓境」，可能會在社區造成隱形傳播鏈，擔心會引發醫護人員受感染，甚至死亡。他批評港府要求全球入境人士強制隔離的措施實行得太遲，應盡快禁止所有非香港居民入境。

港府安排家居檢疫需要佩戴指定的手帶，並配合手機程式「居安抗疫」，方便追蹤。惟連日來手帶運作錯漏百出，系統失靈，有接受隔離人士無法啟動程式；有人未獲發手帶；更有人疑擅自剪手帶外出，防疫監察措施形同虛設。

本身為醫生的議員郭家麒批評港府愚蠢，香港與英美大量人流往來，應立即執行家居檢疫刻不容緩，港府凡事歎慢板，延遲三日才執行，英美客趁這三天「真空期」湧港，傳疫爆發危機大增，他又批評政府未有從源頭解決問題。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，兩個月以來，香港的防疫工作被澳門比下去，澳門政府防疫成績明顯比香港好。他又指，外國很多地方都已封關，香港也應跟隨，否則令人擔心社區大規模爆發。