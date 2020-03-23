東方民調：港防疫進退失據　慢澳門十一拍

新冠肺炎疫情全球大流行，港府最初宣布對歐洲國家入境旅客實施隔離政策，但不包括疫情肆虐的英美國家，遭抨擊才擴大範圍，最終除澳門及台灣外，入境者均須接受十四天強制檢疫。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者形容，香港防疫措施「穿大窿」，任由隱形炸彈四處走，直斥港府措施拖拉，慢「十一拍」，只識亡羊補牢，面對全球疫情失控，港府防疫落後形勢，進退失據，擔心香港淪為疫城。

港府本月十三日宣布曾到訪歐洲神根地區廿六個國家者，回港後強制家居檢疫，但措施不包括已強烈爆疫的英國及美國，令每日香港與英美往來的龐大人流形成「疫彈」。香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾警告，英美疫情未來數星期火箭式急升，近日已有該國輸入香港病例，宜及早為兩國入境者設家居檢疫。

港府才急急補鑊，於十五日宣布檢疫範圍擴展至愛爾蘭、英國及美國，及後再於十七日擴大「疫監」範圍，除澳門及台灣外，向全球所有國家及地區發出紅色外遊警示，所有從外地入境者，均要接受十四天家居檢疫或入住檢疫中心強制隔離，但由於措施於十九日凌晨起才生效，導致大批海外港人趕及「疫監」死線前趕回港。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問五百四十一名十八歲或以上市民，結果顯示，澳門已宣布除中港台，禁止外地人進入，港府措施均比澳門慢，四成三受訪者批評港府防疫慢「十一拍」，港人自危；三成八轟做事拖拉，只識亡羊補牢。

港府實施除澳門及台灣，所有入境者須強制隔離十四天，但有空窗期，四成四受訪者批評措施無立即執行，做法愚蠢；兩成二直指防疫措施大漏洞；兩成斥錯過時機，措施太遲。

香港近日錄得雙位數字病例，更創單日新高，主要是輸入個案，五成七擔心增社區爆發風險；兩成三憂播毒危機加劇；一成四轟政府鬆懈，疫情失控。

多國已禁止非居民入境，香港仍採取隔離政策，追蹤手帶系統又失靈，五成三受訪者批評隔離漏洞多，效果成疑；兩成七批評當局落後形勢，香港勢變疫城；一成三擔心圍堵政策失效。

不少人在酒店接受強制檢疫，但政府無主動向酒店通報名單，五成三受訪者擔心隱形炸彈四處走；兩成一憂酒店或成高危播毒點；一成七擔心員工及住客高危。

港府被催促多時才對內地「封關」，面對全球疫情失控，三成四受訪者形容港府應對進退失據，邏輯矛盾；三成一斥慢吞吞，無吸取教訓；兩成一批評措施姍姍來遲，未能防患未然。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫表現不力，隔離及追蹤措施漏洞百出，又錯過時機，受訪者轟港府防疫鬆懈，令社區爆發第二波疫症風險大增。