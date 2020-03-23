探射燈：自願措施　無濟於事　環團促盡快落實垃圾徵費

海上垃圾數量令人憂慮，當中微塑膠佔大部分，有研究指本港海灘的微塑膠平均含量為每平方米約5000件，但政府自2009年推出膠袋徵費後，便未有其他管制塑膠垃圾措施；可配合減少塑膠用量的垃圾徵費立法亦一再拖延。環保團體直言對政府實行並不樂觀，但重申自願性質的措施在港並不可行，呼籲政府盡快立法。

台灣台北市2000年實施垃圾徵費後，人均家戶垃圾量減少65%。南韓推行垃圾徵費首6年間，首爾的人均家戶垃圾棄置量從每日1.3公斤降至0.34公斤，減幅達74%。

綠色和平資深項目主任連佩怡直言對政府已不抱厚望，她指除了因立法會受近期多種外在因素影響進度，又潛在其他阻礙，「議員成日都話好難執法，其實依家個問題都係無解決過。」她指香港有必要制訂垃圾徵費，現時不少措施屬自願性質，對市民減少垃圾量推動力不足。

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