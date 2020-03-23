探射燈：口罩亂棄海灘　累疫情擴散　爆生態災難

用完即棄的口罩對生態造成嚴重破壞，多個環保團體在海灘及海岸發現棄置口罩處處，南丫島索罟灣100米內已有70個；香港仔海面口罩、膠樽及垃圾隨水漂浮。政府雖列出優先處理海上垃圾「黑點」，惟石澳「垃圾灣」依然多垃圾，上榜2年的東龍島至今垃圾量仍嚴重。醫學界警告，胡亂棄置口罩增加感染風險。環保團體與議員齊斥，政府必需加強處理海上垃圾的力度，別令疫情加劇污染。

保育海洋生態組織OceansAsia創辦人Gary Stokes表示，上月底在索罟灣100米的海灣便拾到近70個口罩，4天後重返上址再發現近20個，另外在大嶼山愉景灣又拾到23個口罩。東涌水口村附近亦有10多個，淨灘團體海洋拾荒者發起人陳鳳屏表示，西貢沙下海灘亦是重災區，她估計與疫情令港人走向郊外有關。另外，東網記者在香港仔碼頭海面亦見漂浮零星口罩，還有一袋袋垃圾、發泡膠、膠樽等。

政府需優先處理海上垃圾的黑點有29個，2018年已上榜的東龍島，垃圾量仍嚴重，今年1月有團體拾得近30袋垃圾，本月初另一團體更收集200袋。此外，上榜多年的石澳垃圾灣，至今仍可見膠樽、發泡膠及口罩散落石灘後叢林。而大埔沙欄、屯門龍鼓灘同樣湧現口罩、食物渣滓等。根據環保署資料，過去1年，在海岸公園及海岸保護區、非憲報泳灘及沿岸地區、刊憲泳灘、香港水域收集的海上垃圾逾1.1萬公噸。

感染及傳染病專科醫生林緯遜直指，不排除棄置口罩播毒的可能性，呼籲市民不要亂棄口罩。另一名感染及傳染病專科醫生曾祈殷則警告收集垃圾的團體或會面對一定程度風險，提醒要注意清潔衞生。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強批評，棄置口罩的宣傳教育不足，另有部分垃圾經珠江口上游沖來港。朱指政府務必從源頭着手，應趁現時做好監督、教育工作。

議員何俊賢批評，政府現時處理海上垃圾的力度遠低於街上垃圾，現時稱為「海上收集點」的政府外判船隻，工作時間與漁船不合，漁船垃圾又禁止陸上棄置，或令漁民直接把垃圾傾倒大海。

環保署發言人指出，由海事處、康文署、食環署和漁護署等部門定期進行清理行動的海岸地點約有350個，而其中一些有較高迫切性的地點會列入優先名單作重點清理和定期監察。發言人又指，隨處棄置口罩潛在傳播傳染疾病風險，故衞生署一直勸喻市民使用口罩後棄置於有蓋垃圾桶內。

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