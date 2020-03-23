Dr.東：患糖尿病及高血壓　小心引發慢性腎病

糖尿病及高血壓日漸普遍下，由此引發的慢性腎病亦成為都市人的一大健康威脅。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》分析本港慢性腎病的情況，本地有0.6%的人口患慢性腎病，但隨糖尿病及高血壓發病率趨升，慢性腎病亦會愈發普遍。防護中心形容此病是「隱形殺手」，早期病徵不明顯，只有食欲不振、疲倦等症狀，若發現小便渾濁或帶泡、排尿異常等情況應盡快求醫。

衞生防護中心表示，腎的功能是將多餘水分及廢物排出體外，維持體內礦物質及電解質平衡、製造賀爾蒙以刺激紅血球生長，以及調節血壓及強化骨骼。慢性腎病是指腎功能逐漸失去，時間可短至數月或長至數年。慢性腎病一般分5期，由腎功能輕度損壞至腎功能全面衰竭，末期腎病甚至要用腎臟替代治療或腎臟移植。

慢性腎病在全球均有上升趨勢，糖尿病及高血壓是導致慢性腎病的主因，在07至17年間，全球因二型糖尿病及高血壓引致的慢性腎病死亡個案，分別上升41%。本港方面，衞生署於14至15年度進行的人口健康調查發現，15至84歲人士中，28%人患高血壓，8%的人患有糖尿病。

要預防慢性腎病，除了要提防糖尿病及高血壓來襲，維持腎臟健康亦可減低風險。衞生防護中心建議要採取「三低一高」的飲食，要低油、低鹽及低糖，多攝取高纖食物；每日進食最少5份蔬果，每日的鹽攝入量應少於5克。此外，應戒煙及避開二手煙，因為吸煙會導致動脈粥狀硬化，減慢血液流進腎臟。

慢性腎病令人防不勝防，早期階段的病徵通常不明顯，可能只有疲倦、食欲不振、惡心及嘔吐、全身痕癢或浮腫。不過，防護中心指，透過簡單的驗血或驗尿可及早檢測慢性腎病，因此患糖尿病或高血壓的人，應按醫生提議接受腎功能測試。中心又說，若發覺小便渾濁、有異味、帶泡或帶血；小便比平常頻密或稀少，或小便困難及赤痛，就應立即求醫。