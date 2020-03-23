網民熱話：夾公仔店尋被偷滑板車　開機任玩作報酬？

涉及一些罪行，有人會選擇懸紅緝兇，不過除了現金，報酬亦有很多種。近日有賊人在夾公仔店落手，偷走一架學生擺放店內的滑板車，店主不單將事發經過片段上網尋賊，更提供另類報酬，希望網民提供尋獲滑板車的線索。

事發於上周五(20日)晚上9時15分，現場是黃大仙仁愛街一間夾公仔店，店主Uno Takuma日前將店內閉路電視片段上載網上。片段可見，一名戴「Cap帽」的青年進入店後不久，似乎被一些物品吸引，回頭張望後，更朝着目標物品走去。未幾，見他將原本手持的手機放入環保袋，再從公仔機間空罅取出一架黑色滑板車，施施然將滑板車取走，前後只花了約半分鐘。

店主在網上貼文稱，「麻煩識呢個人，或者有相關資料請聯絡」，又指被竊的滑板車屬一名DES考生，網民看過片段後，紛紛指摘青年行徑離譜，不過亦有網民向店主指，「如果我見到佢嘅話打畀你啦。」不過就要求到時店主要開試機模式讓他玩，直至夾到一隻公仔走為止」作報酬。其另類建議獲得店主極速回應，「如果有人尋獲或者可以協助搵番佢架滑板車，絕對願意開免費模式送隻公仔作為報酬」。

網民有話說

Vanako Tam：擺咗喺度就咁拎走？

Roy Chak：做賊真係有樣睇

Eric Cheuk：希望偷車友轉彎開車即被警察拉X咗

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