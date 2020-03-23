單靠自律難奏效　林正財促禁酒吧營運及暫停婚宴

香港新冠肺炎病例不斷上升，確診數字已突破300大關！行政會議成員林正財今早(23日)出席電台節目時，承認疫情相當嚴峻，近日確診個案的上升軌迹明顯加快，同時本地感染亦有上升，當中最高危是出現酒吧及婚宴的感染大群組。他認為目前最重要是堵截傳播鏈，故應規管酒吧營運，及不能再舉辦婚宴，實際措施要由官員決定如何落實，相信政府正積極考慮。

林認為，現時單靠市民自律及勸喻未必有效，因為只要小部分人不合作，已可以引起社區爆發。他指以近日的個案為例，確診者似乎常去酒吧，婚宴亦持續有小型爆發，其中出席婚宴較聚餐時間更長，大家因為開心情緒高漲，賓客一同進食傾談，敬酒合照，全屬高危活動。

他又指，政府不排除採取其他措施，包括公共交通工具要提早收車，以交通去控制人流。被問到政府是否太遲宣布強制檢疫，林認為抗疫工作永遠難做平衡，亦因為有潛伏期，以及英美國家的測試量低，令評估更難做及出現滯後。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，是否規定食肆、酒吧、戲院等暫停營業，事前需與業界商討，政府不希望見到疫情導致出現極端情況，但需要為極端情況做好準備，並要平衡逆境之中的社會運作。他又指現時不同行業已自行採取相應措施，例如戲院座位隔行售票、食肆轉做外賣等。