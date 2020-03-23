防疫甩漏封食肆戲院歎慢板　邱騰華死撐：唔想太極端

香港新冠肺炎確診個案不斷飆升，醫學專家認為應強制規定食肆、酒吧、戲院等暫停營業，以減少傳播風險。商務及經濟發展局局長邱騰華今(23日)回應指，相關店舖是否暫停營業，事前需與業界商討，政府不希望見到疫情導致出現極端情況，但承認需要為極端情況做好準備，並要平衡逆境之中的社會運作。他又指現時不同行業已自行採取相應措施，例如戲院座位隔行售票、食肆轉做外賣等。

邱表示，海外港人回港後有社交活動屬於正常，但現時應該要小心，將距離拉開。對於爆發疫情的地方，他指當局會與業界「坐低傾」，建議更多食肆轉做外賣。他稱，全球經濟活動因為疫情停擺， 預料今年上半年的所有經濟預測， 全部都已經變得不準確， 各界都比較悲觀，政府會待疫情有好轉後推出相應措施。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界生意受疫情影響嚴重下滑，雖然仍有小部分婚宴舉行，但大部分宴會已經取消，目前食肆人流大減，每枱食客之間有幾米距離，認為毋須要求酒吧、戲院及食肆停運的措施。他認為，當局可以針對個別場所或地區作管制，包括限制人流，並要求顧客要求出入時登記和量體溫，相信業界會接受和配合。