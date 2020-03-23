轟政府封關滯後令社區爆發　何栢良憂港變另一個武漢

新型肺炎疫情全球爆發，港大傳染病中心總監何栢良今早(23日)表示，香港正出現社區爆發，認為政府需要推出戒嚴級別的措施，包括暫時禁止酒吧營運及舉辦婚宴、公共交通工具可考慮提早收車、市民以外賣代替堂食等，以做到社交疏離，才能避免香港變成另一個武漢或意大利北部。

何指，現時每日有6000多名海外港人返港，但衞生防護中心每周最多只可以完成5000至7000個樣本檢測，不及一日的入境人數，而且試劑及實驗室的設備亦不足夠，加上隔離設施不足，應該立即暫停外國人入境。他又批評，本月11至17日疫情在外地大爆發，但港府延遲到19日才宣布所有抵港人士強制檢疫，做法滯後，質疑好大機會與現時的本地爆發有關。

他又形容香港不斷落後形勢，措施緩慢及疏漏導致確診個案飆升。他以澳門為例，指澳門多間指定酒店讓隔離人士入住，由機場乘專車直接到酒店，中途不會有緊密接觸者，觀乎澳門近日數字，只有輸入確診但未有本地個案。他認為，香港有300間酒店，有酒店已表明願與政府合作，認為只要每間酒店有警員把守，可阻隔離人士離開酒店。

何栢良又指，有病徵人士留在家中或酒店隔離，始終是計時炸彈，有機會播毒，香港要作最壞打算，若疫情進一步惡化，要分流部分情況穩定的病人。他指醫管局及政府正部署臨時設施，將病徵輕微或情況穩定的病人轉移過去，如內地的小湯山醫院，否則醫院累積大量病人，環境擠迫情況下，醫護人員有機會受到感染。