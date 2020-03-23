電工水喉匠等7類技工可獲援助　確診者每日500元隔離則300元

新冠肺炎疫情令不少打工仔被迫放取無薪假，甚至要停工。香港建造業議會早前與業界發起「建造業抗疫關愛行動」，為受疫情影響的註冊工友及其家屬提供經濟等支援。議會今日(23日)宣布，將支援更多業界工人，為機電工程署註冊的電業工程人員、註冊升降機工程人員等，7個持牌註冊工程人員工種提供經濟援助。

受惠工人包括機電署註冊電業工程人員、註冊升降機工程人員、註冊自動梯工程人員、註冊氣體裝置技工。另包括水務署持牌水喉匠、消防處註冊第3級消防裝置承辦商(個人)，以及屋宇署註冊小型工程承建商(個人)，主要針對第III級別小型工程。

確診感染新冠肺炎的相關工人，將可獲議會每日發放500港元援助，金額上限為10萬港元；接受強制隔離的工人，則可獲發放每日300港元，金額上限為4200港元。至於不幸感染新冠肺炎而離世的工人，其直系親屬將可獲一筆過10萬港元的撫恤金。

香港機電業工會聯合會主席張永豪指，機電業屬於建造業的分支及較後期的工種，部分從事物業維修的工人，因未必需要進入工地，故可能未曾領有建造業工人註冊證，而沒有受惠早前議會發放的援助。他相信，計劃放寬後，將涵蓋至機電等7個行業的持牌工人，是對工人的肯定及支持。