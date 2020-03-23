各級法院延遲重開　郭卓堅到高院申覆核摸門釘

為防新冠肺炎在社區大爆發，司法機構昨日(23日)臨時推倒今日(23日)恢復法庭運作的決定，宣布今起至下月5日的法庭聆訊需要延期。有市民未有留意消息，今早到法院「食閉門羹」，亦有市民批評司法機構發放的網頁資訊不夠清晰，查詢電話無人接聽，寧願親自到法院查問。

「長洲覆核王」郭卓堅今早到高等法院後亦「摸門釘」，無法就長洲北帝寶誕「戲照唱」提出司法覆核。郭今早10時便到達高院，原擬入稟司法覆核案件，但因法庭臨時關門而不得要領。他表示現在疫情未止，長洲每年慶賀北帝寶誕的神功戲項目卻照舊舉行，下月太平清醮的會景巡遊亦繼續照辦。他擔心人群聚集會造成健康威脅，遂向民政事務總署查問，但署方回答指無法阻止。郭便準備興訟，覆核民政總署准許舉辦活動和康樂及文化事務署借出球場搭建戲棚的決定。

郭稱，雖然知道司法機構最新安排，但都決定坐船到法庭「博一博」。至於北帝寶誕的神功戲演出明日(24日)就開鑼，料已無辦法阻止。