網民熱話：入錯線心慌慌？　司機倒車剷上壆

揸車時突然發現入錯線，內心難免嚇一嚇。昨日（22日）Facebook群組「馬路的事討論區」就流傳一段短片，一名司機在太古城道發現自己逆線行車時，疑心急倒車離開，結果剷上石壆，網民看後調侃司機太過心慌：「叫你冷靜啲㗎啦」。

從短片中可見，私家車正在緩緩倒車，四周車輛疏落，只有一輛巴士朝私家車方向前進。不過司機竟無視隔籬線上的寬闊空間，倒車時反而向石壆方向愈駛愈近。當時私家車距離巴士距離尚遠，應有足夠空間讓私家車掉頭，不排除在巴士步步進逼下，司機方寸大亂，最終剷上石壆。

貼文發出後，有人對司機的行為感到無奈：「條路闊到掉頭都仲得啦」；有人戲稱司機受驚：「三魂唔見七魄」，又調侃：「巴士又係嘅，嚇到司機咁」；也有人指司機駕駛名車，卻因剷上石壆而撞花，大感可惜：「浪費咗」。

網民有話說：

Leon Wong：新牌，入錯線，又緊張

Cheung Ka Ching：你咁大架車對住佢梗係驚啦

David Lee：驚到咁！U返出去好過啦

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