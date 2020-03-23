無視審計報告十年無糾正　市政署樹木護理被批捨難取易

澳門審計署於2010年11月公布的《民政總署的綠化工作》審計報告中，對市政署在綠化工作中的與樹木護理工作，提出3項需要跟進的審計，包括「樹木管理維護系統」的建立及應用、樹木巡查機制以及保護樹木工作的受託管理責任，惟在今日(23日)公布的《跟進歷年審計報告-民政總署的綠化工作》中，發現市政署仍存在不同方面的不足。審計署批評市政署改善問題只流於形式，並非以目的為本制訂改善措施，促摒棄捨難取易的作風管理樹木。

審計報告以樹木管理系統為例，指市政署當初設定為「全澳一樹一記錄」，但至2019年，全澳約647,319株樹木當中，只記錄了24,098株樹木資料，而有79,451株與人密切相關的路旁斜坡樹木卻沒有紀錄，惟市政署只着重護理平面地形容易檢查的樹木，而路旁斜坡樹木護理卻粗疏，對行人構成潛在風險。

報告亦發現，除放置名牌外，市政署實際上未有制訂具體的古樹名木保護措施，在490株屬市政署管理的法定古樹名木中，有50株古樹名木未按照目標每年至少巡查1次，難以有效避免古樹名木出現塌樹事故，更無法確保相關文化遺產得到妥善保護。

市政署回應表示，在聽取意見後，將制訂合適的巡查計劃並細化，對公眾安全構成高風險和低風險的路旁斜坡樹木，分別計劃每年不少於2次和1次巡查，署方又稱正制訂古樹檢查指引等資料。