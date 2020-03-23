專科醫生陳真光網站涉宣傳成分　罰停牌1個月緩刑半年

呼級系統科專科醫生陳真光被指在2014至2016年期間，於個人網站內容涉及宣傳成分或聲稱優於其他醫生，並違規引述專業資格及過往履歷，違反《香港註冊醫生專業守則》。醫委會今日(23日)就事件展開紀律研訊，指醫生不能誤導公眾，讓普通市民對治療成效有不切實際的期望，裁定陳專業失德罪成。醫委會考慮到陳深表悔意，相信重犯機會微，最終判處她停牌1個月，緩刑半年，至於其專科資格則由另一委員會決定如何處理。

案情指，2014年5月15日，醫委會接獲匿名投訴，指陳真光的個人網站中，部分內容涉嫌違規，當中包括刊登病人接受治療後的感言、相關傳媒報道等，同時列出一間與她有關的醫療中心的聯絡方法。

陳親自求情時指出，設立網站的原意並非為了宣傳，只是希望給予病人充足的資訊，讓他們能作最合適的選擇。她承認製作網頁期間，沒有為意醫委會有關守則，得悉接獲投訴後，不但即時將有關段落刪除，更把整個網站關閉。席間陳站起並向委員會作90度鞠躬，坦言對事件深表抱歉和後悔，願意承擔責任，承諾不會重犯。

陳的代表律師為她求情時則稱，陳行醫約35年，今次是第一次需要接受紀律聆訊，她亦第一時間坦白承認控罪，冀醫委會輕判。