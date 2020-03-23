復課無期校巴司機斷收入逾兩月　業界：心灰意冷欲結業

新冠肺炎疫情加劇，政府宣布已無可能於4月20日復課。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會、公共巴士同業聯會及學童車協會，今(23日)於葵涌貨櫃碼頭停車場發起誓師大會，約300名從業員參加，並派出30輛學童車慢駛示威。業界要求政府提供特別緩助津貼予從業員，司機每月可領1萬港元，保姆則可領5000港元，直至停課結束。

遊行人士苦訴學童車從業員自2月起已完全無收入，批評政府紓困不到位，希望政府能在防疫基金提供每架車每月2萬港元的資助，並提供特別緩助津貼予從業員，業界亦要求政府減去轄下停車場半年，並呼籲私人停車場推出半年減租50%措施。

開校巴公司近20年的王女士表示，其公司有2架校巴，但自疫情以來已完全停擺，自己亦要兼職小巴司機維持生計，但每星期只開工1至2天，每月只賺幾千港元。她稱每架校巴每月平均開支要4萬港元，向銀行申請還息不還款卻無回音，現時已積欠幾十萬港元。她又指，已感到心灰意冷，打算今學期與學校合約結束後結業，惟兩架校巴無人想接手。校巴司機梁先生亦稱自2月以來無收入，家中靠他的收入糊口，想轉行卻又找不到工作。

汽總非專利巴士分會主任譚偉照表示，得悉政府稱4月20日復課無期，業界表現激動及感絕望，更預料會提前放暑假，業界將面臨長時間冇收入的情況。他指已有5至6間校巴公司不敵疫情準備結業，涉10多部車及約30名員工。他指政府早前資助校巴1萬港元完全屬杯水車薪，因平時開支已要2.5萬至4萬港元，批評政府無良，若再不加大支援，不排除會有激烈行動。

學童車協會主席林志平則稱，2003年沙士期間只停課50多天，但今次至下月20日就已停課近80天。林又稱，不少校巴公司已允許員工兼職，惟現時普遍市道不好，找兼職十分困難，又擔心若未來疫情減緩，該些人不願再返回不穩定的業界工作。