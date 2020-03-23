恒生1男員工初步確診　涉事分行今起停業消毒

新冠肺炎繼續肆虐，恒生銀行今(23日)宣布其九龍城分行1名男員工對新冠肺炎初步測試呈陽性反應，故該分行由今日起暫時停止營業直至另行通知，以便進行徹底清潔和消毒。

恒生表示，接獲該分行的一名男員工通知，表示其現正在醫院，其初步測試呈陽性反應，正等待進一步檢測。銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩；該分行全部員工亦已被安排留在家中自我隔離14天。

恒生指，該名男員工於3月首兩星期被安排在家工作，於本月17日至19日回到九龍城分行上班，他在工作期間全程均佩戴口罩，在接獲衞生署通知其為一個確診個案的緊密接觸者後，本月20日開始已進行強制檢疫。恒生又指，會為該員工提供適切的支援及協助，並聯絡該員工曾提供開戶等服務的客戶。

恒生續指，正在營業的分行會加強保護措施，包括增加分行的深層清潔消毒次數、在開放式櫃枱加設隔離膠板、要求員工於工作期間必須佩戴口罩，並提醒他們要經常清潔及消毒雙手。恒生又表示會為進入分行的客戶量度體溫及提示客戶戴上口罩。