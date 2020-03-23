律政司管理不善　30人到廉署舉報翁達揚教避刑責

負責為刑事案件提供法律意見的律政司檢控官翁達揚，半年前出版一本法律常識書籍，教導疑犯「避開法律陷阱」，猶如「黑暴秘笈」。翁於今年初被調至專責處理反修例示威活動案件的小組，涉嫌有利益及角色衝突，惹起外界揣測他工作偏私、放生黑暴，而作為律政司司長的鄭若驊管理不善，下屬無王管。團體保衛香港運動今午(23日)一行約30人，由鰂魚涌遊行至北角廉政公署總部，舉報翁達揚出書教人逃避刑責，涉嫌干犯公職人員行為失當罪。

他們高舉五星旗及叫起「檢控官翁達揚，教人逃避刑責」、「簡介隱埋公職，庸官做賊心虛」等口號。發言人傅振中表示，檢控官出書教人逃避刑責，認為翁涉嫌瀆職及利益衝突，加上律政司在連續幾個月的社會運動中，檢控速度極慢，令人懷疑內部有類似翁的人存在，讓暴徒逍遙法外，公職行為失當。有報道稱翁參與非法集結，他促請廉署盡快展開調查。

另有市民稱，翁一方面在律政司工作，一方面出書教人犯法，有很大利益衝突，又認為檢控官要維護香港法治，而非鼓吹年輕人犯法，要求廉政公署調查。